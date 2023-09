Avara di sorrisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avara di sorrisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SERIA

Significato/Curiosita : Avara di sorrisi

Sopraggiunto infortunio di franco baresi, il 3 settembre 1996 firmò quindi con il milan dove rimase per una stagione, tuttavia avara di gioie. il 5 settembre... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'opera seria è un genere dell'opera italiana. si contrappone storicamente al genere dell'opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avara di sorrisi : avara; sorrisi; avara avida di denaro; Ama Mario Cavara dossi; avara gretta; La Floria di Cavara dossi; L opera di Puccini con Mario Cavara dossi; Insieme a sorrisi e tv nel nome di un settimanale; Fu un premio indetto da TV sorrisi e Canzoni; Avari di sorrisi ; sorrisi di scherno; Lo sono certi sorrisi ;

Cerca altre Definizioni