Augusto fondò quello romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Augusto fondò quello romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMPERO

Significato/Curiosita : Augusto fondo quello romano

Significati, vedi augusto (disambigua). disambiguazione – "ottaviano augusto" rimanda qui. se stai cercando l'incrociatore, vedi ottaviano augusto (incrociatore)... L'origine sono compatti e coesi, si parla non di impero ma piuttosto di regno. pur essendo indicate come impero strutture statali anche estremamente diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Augusto fondò quello romano : augusto; fondò; quello; romano; Vi morì augusto ; augusto scrittore paraguaiano; Il secondo nome della Livia moglie di augusto ; La finta battaglia navale sotto augusto e Nerone; Fu moglie di augusto ; Forniscono il legno per il fondo dei violini; In fondo alle navate centrali; Il John autore di gialli a sfondo legale; Così è il fondo della palude; In fondo al Texas; quello di magnesio è usato come antiacido; È noto quello di potassio; quello reale è un anatra dalle piume multicolori; Un complesso come quello delle sorelle Lescano; quello d amore non è curabile con delle medicine; Un quartiere romano ; Una suddivisione del Senato romano ; Imperatore romano al quale successe Traiano; Console e imperatore romano molto ostinato; Il quartiere romano con I INPS;

Cerca altre Definizioni