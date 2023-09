Andata quando il verbo all infinito è ire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andata quando il verbo all infinito è ire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITA

Significato/Curiosita : Andata quando il verbo all infinito e ire

Composte da una forma coniugata di un verbo ausiliare e dal participio passato del verbo coniugato: io ho preso, tu eri andata, se noi fossimo rimasti, egli avrebbe... Alla voce. italia trasporto aereo s.p.a., commercialmente conosciuta come ita airways, è la compagnia di bandiera dell'italia, di proprietà del ministero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

