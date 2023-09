Stretto tra Danimarca e Svezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretto tra Danimarca e Svezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUND

Significato/Curiosita : Stretto tra danimarca e svezia

-23.8 lo stretto di danimarca, o canale di danimarca (in islandese grænlandssund, "stretto di groenlandia"), è il braccio di mare compreso tra la groenlandia... Fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. scoresby sund (o kangertittivaq) è un fiordo della groenlandia; la sua lunghezza (350 km)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

