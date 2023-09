La statistica della popolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La statistica della popolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DEMOGRAFIA

In statistica per popolazione (o collettivo statistico o aggregato) si intende l'insieme degli elementi che sono oggetto di studio, ovvero l'insieme delle... Quantitativo. dato il suo carattere quantitativo la demografia si basa su molteplici indici statistici. la demografia moderna è stata fondata dal matematico e statistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

