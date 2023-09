Fu signoria degli Este - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu signoria degli Este. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FERRARA

Significato/Curiosita : Fu signoria degli este

Ebbe con modena e con la signoria estense. alla corte degli estensi. a este si ricorda l'entrata in città di azzo vii d'este nel 1259, lo stesso evento... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ferrara (disambigua). ferrara (ascoltai, fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

