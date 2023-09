Un rifugio mobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rifugio mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENDA

Significato/Curiosita : Un rifugio mobile

Quelli della telefonia mobile, possono aver subìto variazioni. il rifugio passo principe, nel gruppo del catinaccio. il rifugio tommaso pedrotti, nelle... tenda (in francese tende, in ligure, piemontese e brigasco tenda) è un comune francese di 2.102 abitanti situato nel dipartimento delle alpi marittime... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un rifugio mobile : rifugio; mobile; Luogo in cui si può trovare rifugio ; rifugio per chi è di guardia; rifugio per mici randagi; rifugio scavato con le zampe; rifugio tra i monti; Un mobile da archivi; L antenna orizzontale mobile delle barche a vela; La carcassa di un automobile ; Il mobile con le sedie; Un mobile nell aula scolastica;

Cerca altre Definizioni