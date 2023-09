I popoli dello Stivale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I popoli dello Stivale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ITALICI

Velocemente. esiste una curiosa vicinanza etimologica tra l'antico nome dello stivale (ocrea, che ha dato ocreis) e quello dell'orco (ocris). probabilmente... Principale accezione, gli italici sono quei popoli indoeuropei stanziati in italia caratterizzati dal parlare le lingue italiche (osco-umbre e latino-falische)...

