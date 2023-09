Mirò a una mela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mirò a una mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELL

Significato/Curiosita : Miro a una mela

Questa opera, miró riesce a ottenere una relazione tra la scarpa e gli altri oggetti collocati sul tavolo, la bottiglia, la mela infilzata con una forchetta... L'eroe svizzero, vedi guglielmo tell. disambiguazione – se stai cercando il film del 2014, vedi tell (film 2014). tell o tall (in arabo: , tall, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

