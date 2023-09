Mettersi in viaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettersi in viaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARTIRE

Significato/Curiosita : Mettersi in viaggio

Dal latino viaticum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento di una certa entità, che compiono persone, animali... (vecchia serie), 26 ottobre 1938) (en) partire, su imdb, imdb.com. (en) partire, su allmovie, all media network. (en) partire, su box office mojo, imdb.com. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mettersi in viaggio : mettersi; viaggio; mettersi collocarsi; Si cerca per mettersi in salvo; Abbandonare un luogo per mettersi in sicurezza; mettersi in movimento; mettersi alla prova confrontarsi; Conclude il viaggio ; Il mezzo su cui viaggiò in un noto mito Orfeo; Un oggetto che ci lega ad un viaggio ; Celebre resoconto di viaggio di Tiziano Terzani; L aereo che ha finito il suo viaggio ;

Cerca altre Definizioni