Fenditure nel muro - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CREPE

Significato/Curiosita : Fenditure nel muro

lo stesso giorno il vescovo gozlin penetrò valorosamente in una fenditura del muro con arco e scure, piantando una croce sulle difese esterne ed esortando... Contengono il titolo. crêpe – dolce europeo crêpe suzette – dolce francese crêpe – tipo di tessuto crepe – ep di irama del 2020 crepe – singolo di irama...

