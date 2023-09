Eccessivamente elaborato e complicato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eccessivamente elaborato e complicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MACCHINOSO

Significato/Curiosita : Eccessivamente elaborato e complicato

Direttamente del codice. in realtà leggere un file postscript è piuttosto complicato, specialmente se è stato generato in automatico da un programma, però per... Regolamento fu di volta in volta aggiornato, diventando spesso complicato e macchinoso, ma ciò non affievolì l'appassionata partecipazione del pubblico, che...