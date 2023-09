Dacia scrittrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dacia scrittrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

dacia maraini (firenze, 13 novembre 1936) è una scrittrice, poetessa e saggista italiana. nasce a firenze nel 1936, primogenita dell'antropologo, orientalista... Letteraria, sognata, mitizzata.» (dacia maraini, bagheria) dopo la separazione dei genitori, all'età di 18 anni maraini raggiunse il padre, che nel frattempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

