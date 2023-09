Un uccelletto dal melodioso canto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccelletto dal melodioso canto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : USIGNOLO

Significato/Curiosita : Un uccelletto dal melodioso canto

Per il suo canto melodioso: questo, emesso quasi unicamente dai maschi in amore (anche le femmine cantano di tanto in tanto, ma hanno un repertorio molto... Cantati in italiano, usignolo usignolo. il rapper italiano ernia ha intitolato il suo primo album in studio come uccidere un usignolo, in riferimento a come...