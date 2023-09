Lo fa lo sciupone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa lo sciupone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPRECO

Problema enorme. le perdite di cibo e lo spreco alimentare in generale rappresentano un grandissimo spreco di risorse usate per la produzione come l'energia...