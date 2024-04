La Soluzione ♚ Il portico di Zenone La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il portico di Zenone. STOA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su il portico di zenone: La stoà (in greco antico: st , stoá. dal verbo stµ, "collocare") è una struttura tipica dell'architettura greca antica, costituita da passaggi coperti o portici per uso pubblico in un edificio di forma rettangolare allungata che presenta uno dei lati lunghi aperto e colonnato, generalmente prospiciente una piazza o una via, mentre l'altro è chiuso da un muro; la copertura può essere a spioventi, a terrazze oppure l'edificio può sopraelevarsi ripetendo lo schema del piano inferiore. Altre Definizioni con stoa; portico; zenone; Il portico che ricorda Zenone; Il portico-scuola del flosofo Zenone; Il portico interno dei monasteri; Il portico interno d un edificio; Cerca altre soluzioni cruciverba

