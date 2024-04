La Soluzione ♚ Laghetto morenico della Lombardia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Laghetto morenico della Lombardia. SEGRINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su laghetto morenico della lombardia: Il lago del Segrino (Lagh del Segrìn in lombardo) è un piccolo lago lombardo prealpino di origine glaciale, in provincia di Como, situato tra i comuni di Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio. Si ritiene che il suo nome (Segrìn, in lombardo) derivi dall'adattamento latino (Sacrinum/Secrinum) del toponimo celtico segarinos, dal significato "ruscello del rispetto" (forse per la presenza di una necropoli o per la sacralità della fonte). È famoso per la qualità delle sue acque e per la sua felice e tranquilla posizione, che ispirò numerosi scrittori dell'Ottocento. Altre Definizioni con segrino; laghetto; morenico; lombardia; Un laghetto del Bresciano; Confina con Lombardia e Veneto; La Brembana è in Lombardia; Seriana: è in Lombardia; Cerca altre soluzioni cruciverba

