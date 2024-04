La Soluzione ♚ Inzuppata bagnata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Inzuppata bagnata. INTRISA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su inzuppata bagnata: La basilica concattedrale di Sant'Andrea è la più grande chiesa di Mantova. Opera di Leon Battista Alberti nello sviluppo dell'architettura rinascimentale, venne completata molti anni dopo la morte dell'architetto, con modi non sempre conformi ai progetti originali. Ha la dignità di basilica minore. Nella cripta si conservano due reliquiari con terra intrisa di sangue di Cristo, che avrebbe portato il soldato romano Longino. Proprio per questo fu sede dal 1608 dell'Ordine militare del Sangue di Gesù Cristo. Altre Definizioni con intrisa; inzuppata; bagnata; È bagnata dall Aar; È bagnata a sud dal Mediterraneo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Inzuppata bagnata

INTRISA

I

N

T

R

I

S

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Inzuppata bagnata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.