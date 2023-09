Intervengono per far concludere gli affari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intervengono per far concludere gli affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEDIATORI

Significato/Curiosita : Intervengono per far concludere gli affari

Ministro maltese dom mintoff ottenne di concludere un contratto di affitto della base a 14 milioni di sterline annue, per un periodo di 7 anni con la nato.... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i mediatori dell'infiammazione sono sostanze chimiche sintetizzate durante il processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

