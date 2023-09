Inabili per età o per ferite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inabili per età o per ferite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INVALIDI

Significato/Curiosita : Inabili per eta o per ferite

età della reggenza (in inglese regency era) è il periodo della storia dell'inghilterra che copre il decennio 1811-1820 ed apre la fase conclusiva dell'era... Dell'ospedale degli invalidi con i giardini del 1748, e del cimitero degli invalidi (1882). la parte originaria del cimitero degli invalidi. in secondo piano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Inabili per età o per ferite : inabili; ferite; Sembrano interminabili nell attesa; inabili buoni a nulla; L assistenza a un inabili tato o minore emancipato; Possono essere reclinabili ; Scatena serie interminabili di starnuti; Non riporta traumi o ferite dopo l incidente; Si fanno a ferite e mummie; ferite superficiali della cute; Sono conferite per decreto; Trasferite sulla pelle fanno le veci dei veri tatuaggi;

Cerca altre Definizioni