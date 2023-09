Dolce piacevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce piacevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOAVE

Significato/Curiosita : Dolce piacevole

Progetto di riferimento. il dolce è uno dei cinque sapori fondamentali, quasi universalmente considerato una sensazione piacevole: i cibi ricchi di carboidrati... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi soave (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del veneto non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dolce piacevole : dolce; piacevole; Quella cotta è un dolce tremolante; Un dolce siciliano con la ricotta; Ci ricorda un dolce con le pesche; La festa in cui si chiede dolce tto o scherzetto; dolce tti pasquali; È spiacevole passarli; Spiacevole litigio; Lo sono le acque in cui è piacevole navigare; Uno spiacevole evento; Far passare il tempo in modo piacevole ;

Cerca altre Definizioni