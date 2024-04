La Soluzione ♚ Si chiamano con il 112 La definizione e la soluzione di 11 lettere: Si chiamano con il 112. CARABINIERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su si chiamano con il 112: L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze gerarchiche del Ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed anche dal Ministero dell'ambiente. Altre Definizioni con carabinieri; chiamano; L Arma di Dalla Chiesa; Chiamano guaglioni i ragazzi; Così i tifosi chiamano la Nazionale argentina; Così alcuni chiamano la regina di picche; Cerca altre soluzioni cruciverba

CARABINIERI

