Antichissime come certe civiltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichissime come certe civiltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MILLENARIE

Significato/Curiosita : Antichissime come certe civilta

Inimicizie. la popolazione della civiltà maya è stimata fino a 10 000 000 di abitanti. durante il periodo classico la civiltà maya raggiunse il suo massimo... Dall'inclinazione dell'asse terrestre. lo stesso argomento in dettaglio: moti millenari. precessione degli equinozi: è il risultato del movimento doppio-conico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Antichissime come certe civiltà : antichissime; come; certe; civiltà; Segue date antichissime ; Esame per determinare come si è trascorsa la notte; Una consonante come la p; come una previsione dell ottimista; come l ora che precede il mezzogiorno; come la coda delle rondini; Lo sono certe scale; Lo sono certe lenti; I fusti di certe lampade; Il fusto sotterraneo di certe piante; Morbide come certe tinte; Come la civiltà della Grecia antica; Culla di antiche civiltà ; La civiltà dei campi; Regione del Medio Oriente culla di antiche civiltà ; Come la civiltà di Montezuma;

Cerca altre Definizioni