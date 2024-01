La definizione e la soluzione di: Adorano Siva e Visnu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il matrimonio indù si chiama Vivaha (in lingua sanscrita ) e la cerimonia nuziale vivaah sanskar nell'India del nord e kalyanam (generalmente) nel sud dell'India. Gli induisti attribuiscono molta importanza al matrimonio. Le cerimonie sono molto colorate e le celebrazioni possono durare anche diversi giorni. Le case dello sposo e della sposa - ingresso, porte, pareti, pavimenti, tetto - sono talvolta decorate con palloncini colorati e altre decorazioni.

I rituali e lo svolgimento di un matrimonio indù possono variare notevolmente. Tuttavia, ci sono alcuni riti fondamentali comuni - Kanyadaan, Panigrahana e Saptapadi, che sono rispettivamente, addio alla figlia da parte del padre, tenere volontariamente la mano vicino al fuoco a significare l'unione e fare sette giri e ad ognuno di essi una promessa vicendevole prima di raggiungere il fuoco. La cerimonia del matrimonio indù, nel suo nucleo, è essenzialmente un rituale yajña vedica. Il testimone principale di un matrimonio indù è il dio fuoco (o il fuoco sacro) Agni, alla presenza di familiari e amici. La cerimonia è tradizionalmente del tutto, o almeno in parte, in sanscrito considerato dagli indù come la lingua delle cerimonie sacre. Viene comunque normalmente usata anche la lingua locale della sposa e dello sposo. Questi rituali sono prescritti nel Gruhya sutra composto da vari Rishi: come Baudhayana e Ashvalayana.

I rituali e le celebrazioni pre-matrimonio e post-matrimonio variano da regione a regione, secondo le preferenze o le risorse dello sposo, della sposa e delle loro famiglie. Essi possono durare da uno a più giorni. Le cerimonie pre-matrimonio includono il fidanzamento (vagdana o fidanzamento e lagna-Patra o dichiarazione scritta), e l'arrivo del seguito dello sposo alla residenza della sposa, spesso sotto forma di corteo con danze e musica. Le cerimonie di post-matrimonio possono includere Abhishek, Anna Prashashan, Aashirvadah e Grihapravesa, l'accoglienza della sposa nella sua nuova casa. Il matrimonio segna l'inizio della fase Grihastha (padrone di casa) nella vita della nuova coppia.

In India, per legge e tradizione, nessun matrimonio indù è vincolante se non completato dal rituale dei sette giri e dai voti in presenza del fuoco (Saptapadi) con la sposa e lo sposo insieme. Questa prescrizione comunque è molto discussa.

Un matrimonio indù è regionalmente chiamato Thirumanam o kalyaanam(lingua tamil:-), Vivaham o kalyaanam(lingua malayalam: - ), vivaha (lingua hindi: ), (lingua bengali : ), (lingua kannada: (Maduve)), (lingua telugu: (pelli), (manuvu), (vivaaham), (kalyaanam)).

