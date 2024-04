La Soluzione ♚ Abilitano alla guida La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abilitano alla guida. PATENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su abilitano alla guida: Le lettere patenti sono provvedimenti aventi forza di legge emanati da un sovrano senza l'approvazione di nessun Consiglio. Esse corrispondono a decreti emanati dal governo, ma non necessitano di una conversione in legge ed entrano immediatamente in vigore. Possono anche sancire provvedimenti amministrativi e in questo caso hanno valore di ordinanza. Per antonomasia in Italia, quelle con cui re Carlo Alberto concesse nel 1848, primo sovrano e stato nella penisola italiana, i diritti civili e politici (compreso l'accesso alla carriera accademica e a quella militare) a valdesi ed ebrei. Altre Definizioni con patenti; abilitano; guida; Per guidare il ciclomotore; Attestano l idoneità a condurre un autoveicolo; Dà assistenza a chi guida; La guida dei musei; Guida in cabina; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Abilitano alla guida

PATENTI

P

A

T

E

N

T

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Abilitano alla guida' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.