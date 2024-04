La Soluzione ♚ C è tra due in sintonia

La definizione e la soluzione di 7 lettere: C è tra due in sintonia. FEELING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su c e tra due in sintonia: I Feeling sono un gruppo musicale rock britannico del Sussex formatosi nel 1995. Come i Jellyfish, i Feeling sono attivi esponenti di quel movimento pop progressivo che incontra il nuovo soft rock, creando un'alchimia di musica e testi che cattura chi ascolta le loro canzoni. La canzone che li ha resi famosi in Europa e soprattutto in Italia è Sewn, canzone dal sound tipicamente britannico. La band ha presentato il singolo in programmi come il Festivalbar o Top of the Pops.

