La Soluzione ♚ Lo sono gli insetticidi La definizione e la soluzione di 15 lettere: Lo sono gli insetticidi. ANTIPARASSITARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su lo sono gli insetticidi: Gli antiparassitari sono dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento di malattie parassitarie causate da elminti, amebe, ectoparassiti, funghi e protozoi, tra gli altri. Gli antiparassitari agiscono uccidendo i parassiti o inibendone la crescita, possono essere somministrati per via orale, endovenosa o topica. Gli antiparassitari di solito sono efficaci contro un numero limitato di parassiti; gli antiparassitari ad ampio spettro, analoghi agli antibiotici ad ampio spettro, sono efficaci per il trattamento di una vasta gamma di infezioni causate da parassiti di diverse classi. Altre Definizioni con antiparassitari; sono; insetticidi; Sono protetti dall ENPA; Lo sono i dati disponibili in Internet; Lo sono i voti dell opposizione; Un ingrediente degli insetticidi; Ingrediente da insetticidi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo sono gli insetticidi

ANTIPARASSITARI

A

N

T

I

P

A

R

A

S

S

I

T

A

R

I

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Lo sono gli insetticidi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.