La Soluzione ♚ Gregorio del nuoto La definizione e la soluzione di 11 lettere: Gregorio del nuoto. PALTRINIERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su gregorio del nuoto: Gregorio Paltrinieri, detto Greg (Carpi, 5 settembre 1994), è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, campione del mondo in carica dei 1500 m in vasca corta e degli 800 m in vasca corta. Attualmente è anche campione europeo in carica negli 800 m in vasca lunga, nella 5 km in acque libere e nella 5 km a squadre. Altre Definizioni con paltrinieri; gregorio; nuoto; Gregorio fra i campioni del mondo di nuoto; Il Gregorio forte nuotatore italiano; Il Paltrinieri asso del nuoto; Sono diversi nel nuoto;

La risposta a Gregorio del nuoto

PALTRINIERI

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Gregorio del nuoto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.