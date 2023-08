La visita con chi ci spiega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La visita con chi ci spiega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUIDATA

Significato/Curiosita : La visita con chi ci spiega

Che il sacerdote ne è il padre. julia visita quindi burke e spiega le sue scoperte; il cieco però improvvisamente la attacca, rivelando di essere il sacerdote... Nell'ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni con il termine propagazione guidata si intende la propagazione dei segnali elettromagnetici in strutture guidanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La visita con chi ci spiega : visita; spiega; Sono famose e molto visita te quelle di Postumia in Slovenia; Ogni meta turistica ha i suoi da visita re; Uno dei paesi visita ti da Gulliver; Un paese immaginario visita to da Gulliver; Si visita con i bambini; Cose inspiega bili; Informazioni che si mostrano e spiega no da sé; Sito internet che spiega i testi rap; Si spiega no a bordo; Se ha l accento spiega ;

Cerca altre Definizioni