Vengono dopo gli uni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono dopo gli uni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALTRI

Significato/Curiosità : Vengono dopo gli uni

"Altri" è un termine che si riferisce a elementi o individui successivi a quelli precedentemente menzionati o considerati. Esso implica la presenza di ulteriori elementi che differiscono o sono distinti da quelli inizialmente citati. Il concetto di "altri" sottolinea la continuità o l'estensione di un gruppo o di una serie. Questo termine è spesso utilizzato per includere o riferirsi a oggetti, persone, concetti o eventi supplementari in modo che l'attenzione sia posta su elementi che seguono quelli già noti o discussi.

Altre risposte alla domanda : Vengono dopo gli uni : vengono; dopo; Test che vengono effettuati dallo psicologo; vengono raffinati; vengono lette al telegiornale; Il cinema dove vengono proiettati film d autore; Proverbialmente non vengono tutti per nuocere; La domenica dopo Pasqua; dopo la prima in aula; Il ricongiungimento di una band dopo essersi sciolta; dopo di lui non arriva più nesuno; dopo le ottave;

Cerca altre Definizioni