Un vegetale che cresce sulle rocce - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : LICHENE

Significato/Curiosita : Un vegetale che cresce sulle rocce

Completamente di rocce terziarie; segue una zona mediana, distinta in piccoli e grandi himalaya, nella quale predominano i gneiss e i graniti e che si eleva in... lichene composto parmelia, lichene foglioso rhizocarpon geographicum, lichene crostoso epilitico usnea, lichene fruticoso evernia prunastri, lichene fruticoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un vegetale che cresce sulle rocce : vegetale; cresce; sulle; rocce; Così si dice un organismo vegetale che si sviluppa fuori dal terreno; Ancorato al terreno da un apparato vegetale ; Un vegetale di cui si fanno scope; Relativo a un vegetale con fusto legnoso; Forma un tappeto vegetale ; Piccole escresce nze della pelle; Crescono dove non si vorrebbe cresce ssero; Progressione per valori cresce nti o decresce nti; Escresce nze del viso tipiche degli adolescenti; Escresce nza intestinale; La crosta sulle lasagne; sulle carte nautiche sono solo dei puntini; Si piantano sulle tombe; Il 100 sulle lapidi; Se ne fa largo uso sulle spiagge; Lo sono le rocce con molto carbonato di calcio; Il re biblico che intacca le rocce ; Sali diffusi in alcune rocce metamorfiche; Come i terreni o le rocce a rischio crollo; rocce scoscese sull abisso;

