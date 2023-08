Di valore stimato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di valore stimato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREGIATO

Significato/Curiosita : Di valore stimato

Stato costruito per il presidente vladimir putin ed ha un valore stimato di circa 1,1 miliardi di euro. ^ https://tg24.sky.it/mondo/2021/01/20/navalny-p... Frequentate della riviera bresciana, famosa per le sue limonaie, il suo pregiato olio d'oliva, e per la longevità di alcuni suoi abitanti. il comune, il...