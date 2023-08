Una senza sale in zucca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una senza sale in zucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIOCCA

Significato/Curiosità : Una senza sale in zucca

"Una senza sale in zucca" o "sciocca" è un'espressione colloquiale che si riferisce a una persona priva di intelligenza o buon senso. Chi è definito così è considerato poco sveglio nelle decisioni e nelle azioni, spesso agendo senza riflettere. Questo termine deriva dall'immagine simbolica di una zucca, associata alla testa e quindi alla mente. L'espressione può essere usata in tono leggero o scherzoso, ma può anche essere offensiva se usata in modo spregiativo. È importante trattare gli altri con rispetto e considerazione, evitando di giudicare le persone in base alle loro capacità intellettive.

