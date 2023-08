Una polvere per la pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una polvere per la pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TALCO

Significato/Curiosità : Una polvere per la pelle

Il "talcum" è una polvere fine e soffice spesso utilizzata per la cura della pelle. Estratto dalla roccia di talco, è noto per le sue proprietà assorbenti e lenitive. Il talco viene utilizzato per ridurre l'umidità e il sudore, specialmente nelle zone di pelle sensibile o soggette a sfregamento. È comunemente impiegato per la cura del bambino, riducendo l'irritazione e il disagio da pannolini. Inoltre, il talco è usato in cosmetica per ridurre l'untuosità e garantire una sensazione di freschezza. Tuttavia, è importante usarlo con cautela, poiché ci sono state controversie sulla sua sicurezza in relazione alla respirazione.

Altre risposte alla domanda : Una polvere per la pelle : polvere; pelle; La polvere nera per le fotocopiatrici; È utile per l aspirapolvere ; Un componente della polvere pirica; Dà una polvere insetticida; Minerale ferroso dalla polvere rossa; L articolo in pelle ; Piccole escrescenze della pelle ; Sacchi di pelle per liquidi; Scura di pelle ; Borraccia di pelle ;

Cerca altre Definizioni