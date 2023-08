Una bici da fuoristrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bici da fuoristrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MTB

Significato/Curiosità : Una bici da fuoristrada

La MTB (Mountain Bike) è una bicicletta da fuoristrada progettata per affrontare terreni accidentati e sfide off-road. Caratterizzata da telaio robusto, pneumatici larghi e sospensioni, la MTB offre stabilità e controllo su sentieri, colline e percorsi naturali. Le variazioni includono mountain bike rigide senza sospensioni posteriori, front-suspension con ammortizzatore anteriore e full-suspension con ammortizzatori anteriori e posteriori. La MTB è scelta da appassionati di avventure all'aperto, amanti del fitness e atleti di sport estremi. Rappresenta libertà, sfida personale e connessione con la natura, mentre continua a evolversi con nuove tecnologie e stili di guida.

Altre risposte alla domanda : Una bici da fuoristrada : bici; fuoristrada; L attività corale della bici da palestra ing; Si spingono per muovere la bici cletta; Se è di tempo non si ricava con le forbici ; Segmentate con forbici o coltello; Dividere con le forbici ; L incrocio tra un fuoristrada e una station wagon; Un fuoristrada della Iveco; Lo storico fuoristrada che può essere Wrangler o Renegade; Un mezzo a 4 ruote per fuoristrada ; Comodo fuoristrada ;

Cerca altre Definizioni