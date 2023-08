I treni con la sigla EC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I treni con la sigla EC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EUROCITY

Significato/Curiosita : I treni con la sigla ec

Treno locale con il cambio d'orario del 23 maggio 1993 vengono riorganizzate tutte le categorie: treni con supplemento rapido: eurocity (ec), treno diurno... eurocity o eurocity è la categoria di servizio assegnata ai treni internazionali che collegano località facenti parte di differenti nazioni europee con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

