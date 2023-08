La tappa di una crociera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tappa di una crociera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PORTO

Significato/Curiosità : La tappa di una crociera

Un "porto" è una tappa essenziale in una crociera, rappresentando un punto di scalo per le navi da crociera. Queste strutture costiere offrono alle navi attracco sicuro, servizi di approvvigionamento e opportunità di escursioni a terra per i passeggeri. I porti possono variare da piccoli approdi a complessi porti turistici, spesso situati in città costiere affascinanti. I passeggeri possono sbarcare per esplorare destinazioni esotiche, visitare siti culturali e vivere esperienze locali. I porti sono la connessione tra il mondo marittimo e le terre circostanti, contribuendo al fascino e alla varietà di un'esperienza di crociera.

