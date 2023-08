Suffisso latino per i comparativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso latino per i comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IOR

Significato/Curiosità : Suffisso latino per i comparativi

Il suffisso latino "-ior" è utilizzato per formare i comparativi di superiorità nei confronti degli aggettivi e degli avverbi. Quando viene aggiunto a una radice, genera una forma comparativa che indica un grado maggiore rispetto all'oggetto di confronto. Ad esempio, da "bono" (buono) si ottiene "melior" (migliore), da "altus" (alto) si ottiene "altior" (più alto). Questo suffisso è essenziale per costruire comparativi in latino, consentendo di esprimere differenze di grado tra due elementi. È un elemento chiave nell'analisi grammaticale e nell'apprendimento della lingua latina.

Altre risposte alla domanda : Suffisso latino per i comparativi : suffisso; latino; comparativi; Un suffisso da participio; suffisso diminutivo; suffisso degli accrescitivi; suffisso in chimica; Il suffisso che rende una parola spregevole; L autore latino de L asino d oro; Compendioso come un famoso storico latino ; Nome latino dell Inghilterra; Antico proverbio latino ; Ciocolatino con la ciliegina; Si usa nei comparativi ; Il suffisso latino usato per i comparativi ; Suffisso latino per comparativi ; Suffisso latino usato per i comparativi ; Suffisso latino per formare i comparativi ;

Cerca altre Definizioni