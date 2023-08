Li spendeva Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li spendeva Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SESTERZI

Per indicare quanti sesterzi spettavano alle famiglie bisognose con figli legittimi: 16 sesterzi al mese per i maschi e 12 sesterzi per le femmine.

Altre risposte alla domanda : Li spendeva Cicerone : spendeva; cicerone; Si spendeva no prima dell euro; Si spendeva no in Austria prima dell arrivo dell euro; Li spendeva no i Romani; Vi si spendeva no i fiorini; Si spendeva in Spagna; Affinché per cicerone ; Fu maestro di cicerone ; Fece esiliare cicerone ; Andate con cicerone ; La forza di cicerone ;

