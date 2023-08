La società ferroviaria con Italo sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La società ferroviaria con Italo sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NTV

Significato/Curiosità : La società ferroviaria con Italo sigla

NTV, acronimo di Nuovo Trasporto Viaggiatori, è una società ferroviaria privata italiana che opera nel settore dell'alta velocità. Conosciuta anche come "Italo", NTV è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di offrire servizi ferroviari innovativi e di alta qualità. L'azienda è nota per i suoi treni ad alta velocità colorati e confortevoli, che collegano importanti città italiane con elevate prestazioni e servizi a bordo. NTV ha introdotto concorrenza nel mercato ferroviario italiano, offrendo alternative ai servizi statali e contribuendo a ridefinire il panorama dei viaggi ferroviari nel paese.

