Sigla per pile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per pile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA - AAA

Significato/Curiosita : Sigla per pile

Nelle apparecchiature alimentate con pile e batterie, che sono in grado di generare esclusivamente corrente continua. per questo motivo è obbligatoriamente... Contengono il titolo. aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla per pile : sigla; pile; Un Centro con computer molto potenti sigla ; La R della sigla INRI; Una sigla da assicurazioni; La polmonite atipica sigla ; La società ferroviaria con Italo sigla ; Un metallo per pile ; Sigla delle pile ministilo; Il più e il meno delle pile ; Il polo positivo delle pile ; Viaggiano a pile sui cargo;

Cerca altre Definizioni