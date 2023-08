Severa lavata di capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severa lavata di capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTEMERATA

Significato/Curiosità : Severa lavata di capo

Un' "intemerata" è una severa lavata di capo o una ramanzina intensa. Questo termine indica un rimprovero o una critica dura e diretta rivolta a qualcuno che ha commesso un errore o ha agito in modo sbagliato. L'intemerata può essere accompagnata da un tono di voce forte e irritato, e spesso sottolinea l'insoddisfazione o l'irritazione dell'interlocutore. L'obiettivo dell'intemerata è quello di richiamare l'attenzione della persona sulle sue azioni e incoraggiare un cambiamento di comportamento futuro. Tuttavia, a seconda del contesto e del tono, l'intemerata può anche essere vista come un'espressione di frustrazione o arrabbiatura.

Altre risposte alla domanda : Severa lavata di capo : severa; lavata; capo; La dote del persevera nte; Persevera re ostinarsi; Persevera no nell errore in modo ostinato; severa sentinella del buon costume; Ostinazione, persevera nza; Odoroso formaggio a pasta molle e crosta lavata ; Una solenne lavata di capo; In altri tempi veniva lavata col sangue; Amorevole lavata di capo; lavata di capo; La esercita il capo carismatico; Il capo lavoro di Dante; Un capo lavoro vinciano; Ha la capo cchia metallica; L organo a capo della SpA;

Cerca altre Definizioni