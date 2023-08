Si riduce in farina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riduce in farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRANO

Significato/Curiosita : Si riduce in farina

Madre è un termine impropriamente utilizzato per definire un impasto di farina e acqua sottoposto a una contaminazione spontanea da parte di microrganismi... Frumento (disambigua). disambiguazione – "grano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grano (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

