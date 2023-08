Ha la radice nella pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la radice nella pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PELO

Significato/Curiosita : Ha la radice nella pelle

Vedi pelle (disambigua). disambiguazione – "cute" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo gruppo musicale giapponese, vedi cute (gruppo musicale). la cute... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelo (disambigua). il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la radice nella pelle : radice; nella; pelle; radice carnosa; radice asiatica usata per un tipo di caffè; La radice quadrata di nove; Una radice dolciastra; Nelle foglie e nella radice ; Guinness: fu Obi-Wan Kenobi nella saga di Guerre stellari; È infilato nella ruota; Nasce nella mente; Si ripetono nella certezza; Arte nella lingua latina; Una prestigiosa Casa di moda e pelle tteria; Una polvere per la pelle ; L articolo in pelle ; Piccole escrescenze della pelle ; Sacchi di pelle per liquidi;

Cerca altre Definizioni