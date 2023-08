Lo è la quercia secolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la quercia secolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANNOSA

Significato/Curiosita : Lo e la quercia secolare

Ultime querce secolari della piana dell'orcia, chiedendo l'intervento del prefetto perché non fosse tagliata. trascorrono i decenni e la quercia diviene... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. ad multos annos (per molti anni) è una forma augurale in latino, di origine cristiana, usata...