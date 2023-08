Quello du Midi si trova nei Pirenei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello du Midi si trova nei Pirenei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIC

Significato/Curiosità : Quello du Midi si trova nei Pirenei

Il "Pic du Midi" è una maestosa montagna situata nella catena montuosa dei Pirenei, in Francia. La sua vetta raggiunge un'altitudine notevole, offrendo panorami spettacolari e un'importante stazione astronomica e meteorologica. Questo luogo è celebre per l'osservazione delle stelle e il suo osservatorio astronomico, grazie alla scarsa inquinamento luminoso dell'area. Il "Pic du Midi" è anche accessibile tramite una funivia che conduce i visitatori a un'esperienza unica a quasi 3000 metri di altitudine, da cui è possibile godere di panorami mozzafiato sulle cime circostanti e sul paesaggio circostante.

