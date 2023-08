Quel di ferro non cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quel di ferro non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FIL

Significato/Curiosità : Quel di ferro non cuce

Il filo di ferro, nonostante la sua resistenza e duttilità, non è adatto per cucire. A differenza dei fili morbidi e sottili utilizzati per il cucito, il filo di ferro è rigido e poco flessibile, rendendo difficile la creazione di punti precisi e duraturi. Inoltre, il ferro potrebbe danneggiare i tessuti o risultare scomodo da maneggiare. Pertanto, mentre il filo di ferro è utile in molte applicazioni industriali e artistiche, è inadatto per il cucito. La scelta di materiali appropriati è essenziale per garantire risultati soddisfacenti e funzionali nelle attività quotidiane come il cucito.

Altre risposte alla domanda : Quel di ferro non cuce : quel; ferro; cuce; Nei monolocali è previsto quel lo di cottura; È famosa quel la All amica risanata del Foscolo; C è quel lo celiaco; quel la del dì di festa ispirò Leopardi; C è quel la del crimine; La società ferro viaria con Italo sigla; L eterna fidanzata di Braccio di ferro ; Forze dell ordine delle ferro vie italiane; Una prova di forza a due di ferro ; La città laziale in cui è nato Tiziano ferro ; Artigiano che prende le misure e cuce ; Ragazza che lavora cuce ndo; Se è di ferro non cuce ; Se di ferro non cuce ; Si cuce sulla suola;

Cerca altre Definizioni