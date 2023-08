Può contenere aringhe o acciughe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può contenere aringhe o acciughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosita : Puo contenere aringhe o acciughe

Suggerimenti del progetto di riferimento. le acciughe sotto sale sono acciughe conservate con il sale fino a due o tre anni in contenitori di vetro detti arbanelle... barile (barilli in arbëreshë, barìlë in dialetto lucano) è un comune italiano di 2 607 abitanti della provincia di potenza in basilicata. è una delle colonie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Può contenere aringhe o acciughe : contenere; aringhe; acciughe; Adatti a contenere ; Possono contenere letti; Quelli di juta possono contenere caffè; Quelle Usb possono contenere file; Il disk usato un tempo per contenere dati; Un grande peschereccio per la cattura delle aringhe ; Si riempie di acciughe ; Botti per acciughe ; Recipienti per acciughe ; Altro nome delle acciughe ; Raschiare le acciughe ... conservate;

