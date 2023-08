Il prode crociato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prode crociato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANSELMO

Significato/Curiosità : Il prode crociato

Anselmo è un nome proprio che può riferirsi a diverse figure storiche. Tuttavia, probabilmente stai facendo riferimento a Anselmo d'Aosta, noto anche come Anselmo di Canterbury (1033-1109), un teologo e filosofo cristiano di grande rilevanza medievale. Anselmo è famoso per la sua "prova ontologica" dell'esistenza di Dio e per le sue opere teologiche sulla redenzione e l'espiazione. Fu anche un arcivescovo di Canterbury, un ruolo importante nella Chiesa cattolica. Il suo pensiero ha avuto un impatto significativo sulla filosofia e la teologia medievali, influenzando le discussioni sulla fede, la ragione e l'esistenza divina.

Altre risposte alla domanda : Il prode crociato : prode; crociato; Il prode ateniese soprannominato il Giusto; prode zza di tennista; Lo è l atto del prode ; prode zza di Sirigu; prode zze delle ballerine; Incrociato obliquamente o perpendicolarmente; Scrisse La partenza del crociato ; La scritta nello scudo crociato della DC lat; Il ramo di chi progetta incrociato ri e petroliere; Gli estremi di un incrociato re;

Cerca altre Definizioni