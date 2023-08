La prende chi punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prende chi punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MIRA

Significato/Curiosità : La prende chi punta

"La prende chi punta o mira" è un detto che sottolinea come il successo tenda a premiare coloro che si concentrano sui propri obiettivi con determinazione. Indica che chi si impegna con attenzione e precisione verso uno scopo specifico è più incline a raggiungere il proprio obiettivo. Questa espressione può essere applicata in molteplici contesti, dalla pianificazione di carriera al perseguimento di passioni personali. Suggerisce che la focalizzazione e l'attenzione dedicata a una meta aumentano le possibilità di successo, rimarcando l'importanza dell'attenzione e dell'impegno nel conseguire risultati positivi.

Altre risposte alla domanda : La prende chi punta : prende; punta; prende rsi a pedate; Comprende anche Puglia e Calabria; Bevande digestive che si possono prende re anche al bar; Comprende il miscelatore; La prende chi vuol colpire il bersaglio; Serve per il punta mento; Crede e punta su un artista; Si impunta no sulla erre; Quella dei pantaloni è bene sia inappunta bile; La punta di un aeroporto siciliano;

Cerca altre Definizioni